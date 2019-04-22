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НОВОСТИ

Мэр Собянин открыл крупнейший транспортный хаб Новой Москвы

15:46 22.04.2019

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Саларьево», который будет самым крупным транспортным хабом в Новой Москве, сегодня начал свою работу. По словам мэра Сергея Собянина, который участвовал в церемонии торжественного пуска объекта, новый ТПУ позволит серьезно разгрузить движение на Московской кольцевой автодороге, на Киевском шоссе и в юго-западной части мегаполиса. «И международный автовокзал, и пригородные автобусы, и метро здесь, - отметил градоначальник. - Огромное количество перехватывающих парковок».

Пересадочный пункт размещен в поселении Московский, на пересечении Киевского шоссе и строящейся магистрали «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе». Здесь пассажиры смогут пересаживаться на различные виды транспорта без выхода на улицу. ТПУ объединяет станцию «Саларьево» Сокольнической линии метрополитена, международный автовокзал,  перехватывающую парковку на 1 600 машиномест, остановки наземного городского пассажирского транспорта с отстойно-разворотными площадками,  торговый комплекс «Саларис».

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