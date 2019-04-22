Глава МИД Турции раскритиковал решение Трампа по иранским "нефтяным" санкциям

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подверг в понедельник критике решение хозяина Белого дома Дональда Трампа с начала мая не возобновлять вывод ряда стран из-под действия своих санкций на закупку нефти у Ирана.

"Решение США не скажется позитивно на мире и стабильности в регионе, более того, оно нанесет вред народу Ирана. Турция отвергает односторонние санкции, а также выступает против того, чтобы [Вашингтон] навязывал [другим странам] методы построения отношений с соседними странами", - написал политик в Twitter.



