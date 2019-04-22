0
0
110
НОВОСТИ

Глава МИД Турции раскритиковал решение Трампа по иранским "нефтяным" санкциям

18:15 22.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подверг в понедельник критике решение хозяина Белого дома Дональда Трампа с начала мая не возобновлять вывод ряда стран из-под действия своих санкций на закупку нефти у Ирана.

"Решение США не скажется позитивно на мире и стабильности в регионе, более того, оно нанесет вред народу Ирана. Турция отвергает односторонние санкции, а также выступает против того, чтобы [Вашингтон] навязывал [другим странам] методы построения отношений с соседними странами", - написал политик в Twitter.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:15 22.04.2019
ЕС ждет от Владимира Зеленского настоящей борьбы с коррупцией
0
0
18:40 22.04.2019
Участнику нападения на псковских десантников дали 16 лет колонии строгого режима
0
77
18:19 22.04.2019
В Москве 25 апреля стартует ежегодный фестиваль "Пасхальный дар"
0
94
17:40 22.04.2019
Суд Киева приостановил процесс принудительного переименования УПЦ
0
153
17:39 22.04.2019
В Москве запускается пилотный проект по созданию креативных технопарков
0
143
17:12 22.04.2019
Иран перекроет Ормузский пролив, если не сможет им пользоваться
0
254
17:00 22.04.2019
Застройщики смогут вести работу без эскроу-счетов, если дом готов на 30%
0
244
16:32 22.04.2019
Первая в мире успешная пересадка легких и печени ребенку выполнена в РФ
0
214
16:12 22.04.2019
Лев Пономарев назвал постыдными слова Мизулиной о правах и запретах
0
244
16:00 22.04.2019
Говорить о поздравлениях Путина Зеленскому и совместной работе пока рано - Песков
0
230

Возврат к списку