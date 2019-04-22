Участнику нападения на псковских десантников дали 16 лет колонии строгого режима
18:40 22.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участник нападения на псковских десантников в 2000 году Шамиль Казбулатов приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Об этом в понедельник сообщается на сайте СК РФ.
"Приговором Шатойского районного суда Чеченской Республики Казбулатову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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