Участнику нападения на псковских десантников дали 16 лет колонии строгого режима

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участник нападения на псковских десантников в 2000 году Шамиль Казбулатов приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Об этом в понедельник сообщается на сайте СК РФ.

"Приговором Шатойского районного суда Чеченской Республики Казбулатову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.