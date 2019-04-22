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НОВОСТИ

ЕС ждет от Владимира Зеленского настоящей борьбы с коррупцией

19:15 22.04.2019 Источник: РОСБАЛТ

В Брюсселе от Владимира Зеленского, набравшего более 73% во втором туре выборов украинского президента, ждут настоящей борьбы с коррупцией. По мнению Евросоюза, при предыдущих властях Украины реформы, в том числе энергетические и поддержание макрофинансовой стабильности, застопорились, передает "Росбалт".

«За пять лет после Революции достоинства достигнут значительный прогресс. В то же время еще многое предстоит сделать, чтобы добиться появления мирной, демократической и процветающей Украины, к которой призывали ее граждане», — пишут Зеленскому глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Евросовета Дональд Туск.

Они пообещали Зеленскому поддержку «на пути Украины к реформам».


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