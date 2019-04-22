Порошенко намерен вернуться в администрацию президента
20:00 22.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проигравший на выборах президента Украины действующий глава государства Петр Порошенко намерен вернуться в администрацию президента (АП) после следующих выборов руководителя страны, которые пройдут в 2024 году.
"Совместно мы идем побеждать на парламентские выборы, вернемся на улицу Банковую (на которой находится здание АП) после следующих президентских выборов", - заявил он на митинге своих сторонников, собравшихся около входа в здание АП.
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