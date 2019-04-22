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Боливия: Автобус упал в ущелье, погибли 25 человек

21:02 22.04.2019 Источник: Интерфакс

Автобус упал в ущелье после столкновения с автомобилем на трассе на западе Боливии, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Сообщается о 25-ти погибших, еще 24 человека травмированы, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Глава МВД страны Карлос Ромеро сообщил, что автобус пытался обогнать бензовоз, но столкнулся с другим автомобилем. В результате автобус упал в ущелье глубиной около 300 метров.


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