США вводят награду до 10 млн долл. за информацию о финансах "Хезболлах" в поддержку терактов
21:30 22.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США вводят награду в размере до 10 млн долларов за информацию, позволяющую сорвать финансовые операции "Хезболлах" в поддержку терактов. Об этом сообщил в понедельник на брифинге в Центре для иностранных журналистов помощник госсекретаря по вопросам дипломатической безопасности Майкл Эванофф.
"Мы намерены положить конец потоку средств "Хезболлах" и с этой целью объявляем о награде на сумму до 10 млн за информацию, а также о других мерах, имеющихся у правительства США, - сообщил он. - Вся информация, которая будет поступать к нам, будет храниться в секрете". По его словам, те, кто будут готовы предоставить информацию о финансовых операциях "Хезболлах", могут использовать сайт Министерства юстиции.
НОВОСТИ
- 21:02 22.04.2019
- Боливия: Автобус упал в ущелье, погибли 25 человек
- 20:00 22.04.2019
- Порошенко намерен вернуться в администрацию президента
- 19:15 22.04.2019
- ЕС ждет от Владимира Зеленского настоящей борьбы с коррупцией
- 18:40 22.04.2019
- Участнику нападения на псковских десантников дали 16 лет колонии строгого режима
- 18:19 22.04.2019
- В Москве 25 апреля стартует ежегодный фестиваль "Пасхальный дар"
- 18:15 22.04.2019
- Глава МИД Турции раскритиковал решение Трампа по иранским "нефтяным" санкциям
- 17:40 22.04.2019
- Суд Киева приостановил процесс принудительного переименования УПЦ
- 17:39 22.04.2019
- В Москве запускается пилотный проект по созданию креативных технопарков
- 17:12 22.04.2019
- Иран перекроет Ормузский пролив, если не сможет им пользоваться
- 17:00 22.04.2019
- Застройщики смогут вести работу без эскроу-счетов, если дом готов на 30%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать