США вводят награду до 10 млн долл. за информацию о финансах "Хезболлах" в поддержку терактов

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США вводят награду в размере до 10 млн долларов за информацию, позволяющую сорвать финансовые операции "Хезболлах" в поддержку терактов. Об этом сообщил в понедельник на брифинге в Центре для иностранных журналистов помощник госсекретаря по вопросам дипломатической безопасности Майкл Эванофф.

"Мы намерены положить конец потоку средств "Хезболлах" и с этой целью объявляем о награде на сумму до 10 млн за информацию, а также о других мерах, имеющихся у правительства США, - сообщил он. - Вся информация, которая будет поступать к нам, будет храниться в секрете". По его словам, те, кто будут готовы предоставить информацию о финансовых операциях "Хезболлах", могут использовать сайт Министерства юстиции.