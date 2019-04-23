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НОВОСТИ

У побережья Бразилии произошла утечка нефти

07:30 23.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нефтегазовая компания Petrobras ("Петробраз") временно остановила добычу нефти на одной из своих платформ у побережья Бразилии после обнаружения утечки. Об этом сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании.

Утечка обнаружена на платформе P-25 на нефтяном месторождении Альбакора в бассейне Кампос у побережья Бразилии. По данным компании, объем вытекшей нефти составил около 941 литра.

В связи с произошедшим добыча нефти на платформе временно приостановлена. Petrobras приступила к проведению очистных работ.



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