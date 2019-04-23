В расследовании терактов на Шри-Ланке примет участие ФБР - СМИ

08:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральное бюро расследований (ФБР) США предложило помощь властям Шри-Ланки в расследовании серии терактов, которые произошли в стране 21 апреля. Об этом сообщила в понедельник газета "Вашингтон пост" со ссылкой на представителей силовых структур.

По этим данным, Вашингтон решил направить агентов ФБР в островное государство для содействия местной полиции. Кроме того, американские специалисты в настоящее время изучают обнаруженные элементы взрывных устройств и сопоставляют эти характеристики с информацией, хранящейся в базах данных ФБР. Таким образом они надеются установить больше сведений об организаторах нападения.

В понедельник президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Шри-Ланки Ранилом Викрамасингхе пообещал помощь в поиске и привлечении к ответственности организаторов теракта. Американская телекомпания Си-эн-эн сообщила со ссылкой на министра экономических реформ островного государства Харшу де Силву, что спецслужбы США и Индии предупреждали правительство Шри- Ланки об опасности неминуемых терактов, однако премьер- министра Викрамасингхе "держали в неведении" о таком предупреждении.



