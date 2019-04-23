В расследовании терактов на Шри-Ланке примет участие ФБР - СМИ
08:15 23.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральное бюро расследований (ФБР) США предложило помощь властям Шри-Ланки в расследовании серии терактов, которые произошли в стране 21 апреля. Об этом сообщила в понедельник газета "Вашингтон пост" со ссылкой на представителей силовых структур.
По этим данным, Вашингтон решил направить агентов ФБР в островное государство для содействия местной полиции. Кроме того, американские специалисты в настоящее время изучают обнаруженные элементы взрывных устройств и сопоставляют эти характеристики с информацией, хранящейся в базах данных ФБР. Таким образом они надеются установить больше сведений об организаторах нападения.
В понедельник президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Шри-Ланки Ранилом Викрамасингхе пообещал помощь в поиске и привлечении к ответственности организаторов теракта. Американская телекомпания Си-эн-эн сообщила со ссылкой на министра экономических реформ островного государства Харшу де Силву, что спецслужбы США и Индии предупреждали правительство Шри- Ланки об опасности неминуемых терактов, однако премьер- министра Викрамасингхе "держали в неведении" о таком предупреждении.
Новости
- 08:45 23.04.2019
- МИД Японии поменял формулировку в докладе, говоря о Курильских островах
- 08:30 23.04.2019
- Уже более 30 кандидатов претендуют на высший пост в Алжире
- 07:45 23.04.2019
- МиГ-29, состоящие на вооружении авиабазы РФ в Армении, заменят на Су-30СМ
- 07:30 23.04.2019
- У побережья Бразилии произошла утечка нефти
- 22:33 22.04.2019
- Администрация США назвала президентские выборы в Украине конкурентными
- 21:30 22.04.2019
- США вводят награду до 10 млн долл. за информацию о финансах "Хезболлах" в поддержку терактов
- 21:02 22.04.2019
- Боливия: Автобус упал в ущелье, погибли 25 человек
- 20:00 22.04.2019
- Порошенко намерен вернуться в администрацию президента
- 19:15 22.04.2019
- ЕС ждет от Владимира Зеленского настоящей борьбы с коррупцией
- 18:40 22.04.2019
- Участнику нападения на псковских десантников дали 16 лет колонии строгого режима
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать