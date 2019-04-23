0
0
73
НОВОСТИ

В расследовании терактов на Шри-Ланке примет участие ФБР - СМИ

08:15 23.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральное бюро расследований (ФБР) США предложило помощь властям Шри-Ланки в расследовании серии терактов, которые произошли в стране 21 апреля. Об этом сообщила в понедельник газета "Вашингтон пост" со ссылкой на представителей силовых структур.

По этим данным, Вашингтон решил направить агентов ФБР в островное государство для содействия местной полиции. Кроме того, американские специалисты в настоящее время изучают обнаруженные элементы взрывных устройств и сопоставляют эти характеристики с информацией, хранящейся в базах данных ФБР. Таким образом они надеются установить больше сведений об организаторах нападения.

В понедельник президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Шри-Ланки Ранилом Викрамасингхе пообещал помощь в поиске и привлечении к ответственности организаторов теракта. Американская телекомпания Си-эн-эн сообщила со ссылкой на министра экономических реформ островного государства Харшу де Силву, что спецслужбы США и Индии предупреждали правительство Шри- Ланки об опасности неминуемых терактов, однако премьер- министра Викрамасингхе "держали в неведении" о таком предупреждении.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

08:45 23.04.2019
МИД Японии поменял формулировку в докладе, говоря о Курильских островах
0
18
08:30 23.04.2019
Уже более 30 кандидатов претендуют на высший пост в Алжире
0
50
07:45 23.04.2019
МиГ-29, состоящие на вооружении авиабазы РФ в Армении, заменят на Су-30СМ
0
108
07:30 23.04.2019
У побережья Бразилии произошла утечка нефти
0
109
22:33 22.04.2019
Администрация США назвала президентские выборы в Украине конкурентными
0
467
21:30 22.04.2019
США вводят награду до 10 млн долл. за информацию о финансах "Хезболлах" в поддержку терактов
0
509
21:02 22.04.2019
Боливия: Автобус упал в ущелье, погибли 25 человек
0
520
20:00 22.04.2019
Порошенко намерен вернуться в администрацию президента
0
620
19:15 22.04.2019
ЕС ждет от Владимира Зеленского настоящей борьбы с коррупцией
0
592
18:40 22.04.2019
Участнику нападения на псковских десантников дали 16 лет колонии строгого режима
0
632

Возврат к списку