Уже более 30 кандидатов претендуют на высший пост в Алжире
08:30 23.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 30 кандидатов в Алжире уже изъявили желание принять участие в президентских выборах, которые должны состояться 4 июля текущего года. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Альжери Пресс Сервис (АПС).
Как отмечается, в министерство внутренних дел, местного самоуправления и обустройства территории страны подано к настоящему моменту 32 письма о намерении от соискателей, желающих оказаться в числе претендентов на высший пост.
По информации ведомства, все 32 человека, направивших письма в МВД, являются независимыми кандидатами.
До избрания нового главы государства страну возглавляет временный президент 77-летний Абделькадер Бенсалех. При этом он, согласно законодательству, не имеет права выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах.
В понедельник, 22 апреля, во Дворце наций в столице Алжира стартовал первый раунд общенациональной консультационной встречи, посвященной анализу текущей политической ситуации в стране и подготовке к президентским выборам. Инициатором мероприятия, прошедшего за закрытыми дверями под председательством Бенсалеха, выступает администрация главы государства.
Одной из главных целей встречи было обсуждение механизма формирования независимого национального органа, который займется подготовкой и проведением выборов. Во Дворце наций собрались руководители ряда политических партий, представители гражданского общества, а также юристы и специалисты по конституционному праву. При этом оппозиция почти в полном составе бойкотировала встречу.
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