МИД Японии поменял формулировку в докладе, говоря о Курильских островах
08:45 23.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство иностранных дел Японии в своем ежегодном докладе "Синяя книга по дипломатии" не стало использовать формулировку о том, что вернет северные территории, как здесь называют южные Курильские острова. Об этом во вторник сообщило агентство Киодо.
Отмечается, что из доклада за 2019 года исчезла фраза "вернем четыре северных острова японской стороне", которая фигурировала в аналогичном докладе за 2018 год. По данным агентства, в "Синей книге по дипломатии" за этот год подчеркивается, что Япония намеревается "решить территориальную проблему и заключить мирный договор" с Россией. Киодо считает, что острые формулировки были исключены из доклада за этот год для того, чтобы не осложнять продолжающиеся с РФ переговоры по мирному договору. Официальная публикация доклада должна состояться позднее.
НОВОСТИ
- 08:30 23.04.2019
- Уже более 30 кандидатов претендуют на высший пост в Алжире
- 08:15 23.04.2019
- В расследовании терактов на Шри-Ланке примет участие ФБР - СМИ
- 07:45 23.04.2019
- МиГ-29, состоящие на вооружении авиабазы РФ в Армении, заменят на Су-30СМ
- 07:30 23.04.2019
- У побережья Бразилии произошла утечка нефти
- 22:33 22.04.2019
- Администрация США назвала президентские выборы в Украине конкурентными
- 21:30 22.04.2019
- США вводят награду до 10 млн долл. за информацию о финансах "Хезболлах" в поддержку терактов
- 21:02 22.04.2019
- Боливия: Автобус упал в ущелье, погибли 25 человек
- 20:00 22.04.2019
- Порошенко намерен вернуться в администрацию президента
- 19:15 22.04.2019
- ЕС ждет от Владимира Зеленского настоящей борьбы с коррупцией
- 18:40 22.04.2019
- Участнику нападения на псковских десантников дали 16 лет колонии строгого режима
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать