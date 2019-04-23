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МИД Японии поменял формулировку в докладе, говоря о Курильских островах

08:45 23.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Японии в своем ежегодном докладе "Синяя книга по дипломатии" не стало использовать формулировку о том, что вернет северные территории, как здесь называют южные Курильские острова. Об этом во вторник сообщило агентство Киодо.

Отмечается, что из доклада за 2019 года исчезла фраза "вернем четыре северных острова японской стороне", которая фигурировала в аналогичном докладе за 2018 год. По данным агентства, в "Синей книге по дипломатии" за этот год подчеркивается, что Япония намеревается "решить территориальную проблему и заключить мирный договор" с Россией. Киодо считает, что острые формулировки были исключены из доклада за этот год для того, чтобы не осложнять продолжающиеся с РФ переговоры по мирному договору. Официальная публикация доклада должна состояться позднее.


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