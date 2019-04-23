Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 770 млрд руб.

09:00 Источник: РБК

Объем нарушений, которые Счетная палата обнаружила при проверке бюджетов всех уровней, в 2018 году составил 772,7 млрд руб., говорится в годовом отчете Счетной палаты, поступившем в РБК.

Количество выявленных нарушений с каждым годом растет. Если в 2016 году Счетная палата нашла более 3,8 тыс. нарушений, то в 2017-м — 6,4 тыс., почти в полтора раза больше. В 2018 году количество выявленных нарушений выросло еще на 43% и превысило 9,2 тыс.

