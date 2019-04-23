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Ким Чен Ын встретится с Путиным во Владивостоке - СМИ

09:05 23.04.2019 Источник: Коммерсант.ru

Как стало известно “Ъ”, в среду лидер КНДР Ким Чен Ын прибудет во Владивосток для встречи с Владимиром Путиным. Переговоры глав государств состоятся 25 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Вечером того же дня президент России улетит в Китай на второй саммит стран «Пояса и пути».

А лидер КНДР покинет Владивосток лишь 26 апреля: для него предусмотрена культурная программа. В ходе подготовки к визиту высокого гостя пришлось на 20 см углубить въезд в ворота вокзала Владивостока, чтобы оттуда выехал лимузин главы Северной Кореи, погруженный на его бронепоезд.

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