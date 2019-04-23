Ким Чен Ын встретится с Путиным во Владивостоке - СМИ
09:05 23.04.2019 Источник: Коммерсант.ru
Как стало известно “Ъ”, в среду лидер КНДР Ким Чен Ын прибудет во Владивосток для встречи с Владимиром Путиным. Переговоры глав государств состоятся 25 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Вечером того же дня президент России улетит в Китай на второй саммит стран «Пояса и пути».
А лидер КНДР покинет Владивосток лишь 26 апреля: для него предусмотрена культурная программа. В ходе подготовки к визиту высокого гостя пришлось на 20 см углубить въезд в ворота вокзала Владивостока, чтобы оттуда выехал лимузин главы Северной Кореи, погруженный на его бронепоезд.
НОВОСТИ
- 10:20 23.04.2019
- Кандидатом от правящей партии на выборах президента Казахстана выдвинут Токаев
- 10:05 23.04.2019
- Украинские моряки начали учения по абордажу судов
- 10:00 23.04.2019
- Активисты в Лондоне захватили Музей естествознания
- 09:32 23.04.2019
- Армия Хафтара начнет новое наступление на Триполи
- 09:20 23.04.2019
- На Украине согласовали снижение цен на газ для населения
- 09:00 23.04.2019
- Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 770 млрд руб.
- 08:45 23.04.2019
- МИД Японии поменял формулировку в докладе, говоря о Курильских островах
- 08:30 23.04.2019
- Уже более 30 кандидатов претендуют на высший пост в Алжире
- 08:15 23.04.2019
- В расследовании терактов на Шри-Ланке примет участие ФБР - СМИ
- 07:45 23.04.2019
- МиГ-29, состоящие на вооружении авиабазы РФ в Армении, заменят на Су-30СМ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать