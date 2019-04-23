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НОВОСТИ

На Украине согласовали снижение цен на газ для населения

09:20 23.04.2019 Источник: Коммерсант.ru

Кабмин Украины и компания «Нафтогаз» согласовали снижение цены на природный газ для населения с 8,6 тыс. гривен до 8,3 тыс. гривен с 1 мая 2019 года, сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

«Газпром» в конце марта начал официально уведомлять «Нафтогаз» о грядущем прекращении транспортировки газа через территорию Украины. Позже глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что готов продлить транзитный контракт с Украиной, а также снизить цену на газ в рамках прямых поставок минимум на 25% и войти в консорциум по управлению газотранспортной системой страны (ГТС).  Коммерсантъ

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