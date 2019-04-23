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В Москве развернут георгиевскую ленту площадью более 2 тыс. кв. м

11:00 23.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Москве 7 мая развернут георгиевскую ленту площадью более 2 тыс. кв. м/ Она появится у подножия Останкинской башни.

Активисты проведут там акцию «Лента Победы». Принять участие в мероприятии сможет любой желающий.

Как сообщается на сайте мэра Москвы, начало акции в 14.30. Уточняется, что длина ленты составит 300 метров, а её вес превысит 100 килограммов. На изготовление праздничного атрибута ушло около трёх месяцев. Лента может войти в Книгу рекордов России.  Говорит Москва

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