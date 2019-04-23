В Москве развернут георгиевскую ленту площадью более 2 тыс. кв. м

11:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Москве 7 мая развернут георгиевскую ленту площадью более 2 тыс. кв. м/ Она появится у подножия Останкинской башни.

Активисты проведут там акцию «Лента Победы». Принять участие в мероприятии сможет любой желающий.



Как сообщается на сайте мэра Москвы, начало акции в 14.30. Уточняется, что длина ленты составит 300 метров, а её вес превысит 100 килограммов. На изготовление праздничного атрибута ушло около трёх месяцев. Лента может войти в Книгу рекордов России. Говорит Москва

