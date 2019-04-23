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Отсутствие в магазинах русской водки положило конец президентству Порошенко - Haaretz

10:32 23.04.2019 Источник: Газета.Ru

Журналист израильской газеты Haaretz Аншель Пфеффер считает, что одной из причин проигрыша Петра Порошенко во втором туре президентских выборов на Украине стало отсутствие на местном рынке русской водки.

Пфеффер посчитал, что Порошенко не смог решить ключевые проблемы Украины, включая слабую экономику, конфликт на юго-востоке Украины и ситуацию с коррупцией.

При этом журналист отметил, что эту ситуацию «усугубило» отсутствие на украинском рынке русской водки, так как в торговле с Россией есть доля Порошенко.

«Украинцы больше не могут купить в местных магазинах любимую российскую водку. Все это положило конец его [Порошенко] президентству», — заключил Пфеффер. Газета.Ru

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