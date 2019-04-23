Отсутствие в магазинах русской водки положило конец президентству Порошенко - Haaretz
10:32 23.04.2019 Источник: Газета.Ru
Журналист израильской газеты Haaretz Аншель Пфеффер считает, что одной из причин проигрыша Петра Порошенко во втором туре президентских выборов на Украине стало отсутствие на местном рынке русской водки.
Пфеффер посчитал, что Порошенко не смог решить ключевые проблемы Украины, включая слабую экономику, конфликт на юго-востоке Украины и ситуацию с коррупцией.
При этом журналист отметил, что эту ситуацию «усугубило» отсутствие на украинском рынке русской водки, так как в торговле с Россией есть доля Порошенко.
«Украинцы больше не могут купить в местных магазинах любимую российскую водку. Все это положило конец его [Порошенко] президентству», — заключил Пфеффер. Газета.Ru
Новости
- 11:32 23.04.2019
- Консерваторы заставят Мэй назвать дату своей отставки - Daily Telegraph
- 11:20 23.04.2019
- Сестра Ким Чен Ына прибыла во Владивосток
- 11:05 23.04.2019
- Цена нефти Brent достигла максимумов года на новостях о санкциях США против Ирана
- 11:00 23.04.2019
- В Москве развернут георгиевскую ленту площадью более 2 тыс. кв. м
- 10:20 23.04.2019
- Кандидатом от правящей партии на выборах президента Казахстана выдвинут Токаев
- 10:05 23.04.2019
- Украинские моряки начали учения по абордажу судов
- 10:00 23.04.2019
- Активисты в Лондоне захватили Музей естествознания
- 09:32 23.04.2019
- Армия Хафтара начнет новое наступление на Триполи
- 09:20 23.04.2019
- На Украине согласовали снижение цен на газ для населения
- 09:05 23.04.2019
- Ким Чен Ын встретится с Путиным во Владивостоке - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать