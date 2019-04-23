Кандидатом от правящей партии на выборах президента Казахстана выдвинут Токаев

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегаты XIX внеочередного съезда казахстанской правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества") во вторник в ходе голосования поддержали выдвижение кандидатуры Касым-Жомарта Токаева на выборах президента Казахстана 9 июня.

Делегаты единогласно проголосовали за кандидатуру Токаева. Съезд принял соответствующее постановление.



Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть от правящей партии на президентские выборы кандидатуру Токаева.



9 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил внеочередные президентские выборы на 9 июня. Предыдущие президентские выборы также прошли в Казахстане досрочно 26 апреля 2015 года, тогда 97,75% электората проголосовало за Назарбаева. 19 марта 2019 года первый президент Казахстана 78-летний Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства. На следующий день бывший глава Сената (верхней палаты парламента) Казахстана 65-летний Токаев принял присягу и вступил в должность президента страны.

