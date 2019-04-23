Цена нефти Brent достигла максимумов года на новостях о санкциях США против Ирана
11:05 23.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2019 г. на бирже ICE в Лондоне достигла максимумов с начала 2019 г., свидетельствуют данные торгов. Подорожание нефти происходит на новостях о санкциях США против Ирана.
Так, в пике котировки Brent поднимались до 74,69 доллара за баррель, что на 0,88% выше уровня закрытия торгов накануне. В последний раз стоимость нефти Brent находилась на данной отметке в начале ноября 2018 г. При этом по состоянию на 10:40 мск рост котировок замедлился до 74,32 доллара за баррель, что на 0,38% выше, чем на закрытии предыдущей сессии.
Рубль, в свою очередь, слабо реагирует на рост цены нефти. Так, курс доллара к рублю на Московской бирже опустился на 0,04%, до 63,79 руб. за доллар, курс евро - на 0,1%, до 71,76 руб. за единицу европейской валюты.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп принял решение с начала мая 2019 г. не выводить другие страны из-под действия американских санкций за закупку нефти у Ирана.
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