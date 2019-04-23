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Сестра Ким Чен Ына прибыла во Владивосток

11:20 23.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ким Ё Чжон - родная сестра председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, занимающая пост первого заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) - прибыла в понедельник во Владивосток для подготовки саммита лидеров Северной Кореи и России. Об этом сообщает во вторник газета "Чосон ильбо" со ссылкой на источники.

"Утром 22 апреля Ким Ё Чжон вылетела из Пхеньяна во Владивосток, прибыв в Россию раньше Ким Чен Ына для того, чтобы завершить последние приготовления к саммиту", - пишет издание. По его данным, во Владивостоке она встретилась с уже находящимся там секретарем Госсовета Ким Чхан Соном.

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