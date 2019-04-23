В правительстве рассматривается законопроект, предусматривающий обязательную защиту диссертации в аспирантуре
12:00 23.04.2019 Источник: Интерфакс
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в правительство внесен законопроект, который предусматривает обязательную защиту кандидатской диссертации после окончания аспирантуры.
"Законопроект находится на площадке правительства. Мы восстанавливаем институт аспирантуры с защитой диссертации, обязательной защитой диссертации", - сказала Голикова на общем собрании Российской академии наук во вторник.
По ее словам, законопроект также предусмотрит механизмы поощрения молодых людей, которые занимаются наукой.
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