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В правительстве рассматривается законопроект, предусматривающий обязательную защиту диссертации в аспирантуре

12:00 23.04.2019 Источник: Интерфакс

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в правительство внесен законопроект, который предусматривает обязательную защиту кандидатской диссертации после окончания аспирантуры.

"Законопроект находится на площадке правительства. Мы восстанавливаем институт аспирантуры с защитой диссертации, обязательной защитой диссертации", - сказала Голикова на общем собрании Российской академии наук во вторник.

По ее словам, законопроект также предусмотрит механизмы поощрения молодых людей, которые занимаются наукой.

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