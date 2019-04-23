В правительстве рассматривается законопроект, предусматривающий обязательную защиту диссертации в аспирантуре

12:00 Источник: Интерфакс

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в правительство внесен законопроект, который предусматривает обязательную защиту кандидатской диссертации после окончания аспирантуры.

"Законопроект находится на площадке правительства. Мы восстанавливаем институт аспирантуры с защитой диссертации, обязательной защитой диссертации", - сказала Голикова на общем собрании Российской академии наук во вторник.



По ее словам, законопроект также предусмотрит механизмы поощрения молодых людей, которые занимаются наукой.

