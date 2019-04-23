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От переутомления во время подсчета голосов после всеобщих выборов скончались 54 человека - Индонезия

12:20 23.04.2019 Источник: Эхо Москвы

В Индонезии 54 человека скончались от переутомления во время подсчета голосов после всеобщих выборов. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии страны Ариф Будиман.

Выборы состоялись 17 апреля. Граждане Индонезии выбирали президента, депутатов парламента, региональных законодателей.  Эхо Москвы

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