Патриарх Кирилл поздравил Владимира Зеленского с избранием президентом Украины

13:00 Источник: НГ-Online

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины. «НГ» располагает текстом послания. «Уважаемый Владимир Александрович! – пишет патриарх Кирилл. – Примите поздравления по случаю Вашего избрания на высокий и ответственный пост Президента Украины. Народ Украины, поддержавший Вашу кандидатуру, связывает с Вами большие надежды на изменения жизни к лучшему. Вам дан исторический шанс объединить нацию и внести личный вклад в разрешение экономических и социальных проблем в стране, в преодоление существующих конфликтов и разделений. Убежден, что обеспечить эффективную работу государственной системы ради повышения уровня жизни людей возможно лишь совместными трудами всех благонамеренных сил общества, при их полноправном участии в общенациональном диалоге». «Выражаю искреннюю надежду на завершение скорбного периода притеснений и дискриминации граждан Украины, принадлежащих к Украинской православной церкви», – особо отметил глава РПЦ.



У Московского патриарха есть основания надеяться, что смена власти в этой стране ослабит давление на Украинскую православную церковь Московского патриархата. 22 апреля суд в Киеве приостановил выполнение указа украинского правительства о принудительном переименовании УПЦ МП.

Отметим, что Зеленского до сих пор не поздравил Владимир Путин. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, говорить о возможности их совместной работы пока рано. «Cудить можно будет только по конкретным делам», – добавил он. Песков также отметил, что пока еще нет официальных результатов выборов. Но при этом он подчеркнул, что в Москве с уважением относятся к выбору украинского народа, «тем более что этот выбор весьма очевиден».

Редакция «НГ-религий»

