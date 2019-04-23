Белоруссия планирует в этом году организовать альтернативный РФ импорт нефти
13:05 23.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Белоруссия планирует в этом году организовать альтернативный России импорт нефти через страны Балтии или Украины. Это заявил заместитель замруководителя Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб.
По его словам, поставщик нефти пока не определен, все будет зависеть от цены. В качестве возможных вариантов называют Азербайджан, Саудовскую Аравию и Нигерию. В Минске заявляют, что анализируют масштабы ущерба от поступления в Белоруссию некачественной российской нефти. Белоруссия может потребовать компенсацию за ущерб оборудованию белорусских НПЗ. Эхо Москвы
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