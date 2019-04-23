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МВД РФ пообещало жестко контролировать техосмотр автобусов, перевозящих пассажиров

13:20 23.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России обещает жестко контролировать технический осмотр автобусов, которые осуществляют пассажирские перевозки, и считает необходимым наказывать за нарушения вплоть до наступления уголовной ответственности. Об этом сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой.

"Я об оценке стопроцентной необходимости - нужны "гильотины" на те виды бизнеса, где есть риски для трагедий, они должны нести наиболее серьезную ответственность вплоть до уголовной", - сказал он на конференции "Безопасная дорога" в Сколкове.

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