Суд в Латвии признал соответствующей Конституции языковую реформу в русских школах

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Суд в Латвии признал языковую реформу в русских школах соответствующей Конституции. «Решение суда окончательное, не подлежит оспариванию и вступает в силу с момента его объявления», — заявила председатель Конституционного суда Инета Зиемеле.

Реформа предполагает перевод школ национальных меньшинств, в том числе русских, полностью на латышский язык обучения. Говорит Москва





