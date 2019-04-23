Суд в Латвии признал соответствующей Конституции языковую реформу в русских школах
14:32 23.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Суд в Латвии признал языковую реформу в русских школах соответствующей Конституции. «Решение суда окончательное, не подлежит оспариванию и вступает в силу с момента его объявления», — заявила председатель Конституционного суда Инета Зиемеле.
Реформа предполагает перевод школ национальных меньшинств, в том числе русских, полностью на латышский язык обучения. Говорит Москва
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