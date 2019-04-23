«Московский стандарт+» начнут внедрять в поликлиниках в этом году

14:38

Модернизация поликлиник для внедрения в них нового стандарта качества обслуживания пациентов «Московский стандарт +» начнется в столице уже в нынешнем году. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за рубежом в развитых странах требования к здравоохранению растут с каждым днем. «Поэтому в 2019 году мы начинаем проект создания поликлиник нового поколения «Московский стандарт+», - написал градоначальник на своем сайте.

Как уже сообщала «Независимая газета», городские поликлиники за несколько лет удалось существенно изменились – стали более удобными для посетителей, в них были расформированы регистратуры вместо которых теперь работают стойки администраторов, усовершенствовано оборудование. Очень активно и врачи и пациенты применяют систему ЕМИАС. Цифровизацию здравоохранения планируется продолжить. «Без информатизации говорить о каком-то улучшении работы поликлиник просто невозможно, - отмечает Собянин. - Сегодня мы решаем несколько задач. Планируется доработать систему ЕМИАС, чтобы пациенты могли открыть личные кабинеты и самостоятельно получить результаты своих анализов и исследований. Для врачей планируем сделать систему клинических подсказок - электронного советника, который поможет поставить точный диагноз и назначить оптимальное лечение. Но решение по-прежнему будет принимать врач».