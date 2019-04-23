Парламент Ирана принял закон о контрсанкциях против США - СМИ
15:00 23.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Меджлис (парламент) Ирана принял во вторник закон о контрсанкциях против США. Как сообщило агентство Тасним, документ обязывает администрацию Исламской Республики Иран (ИРИ) осуществить соответствующие ограничительные меры в отношении Соединенных Штатов в ответ на возврат Вашингтона к политике санкций против ИРИ.
Новый закон представляет собой часть всеобъемлющего плана противодействия "враждебным заговорам" США против ИРИ, отмечает Тасним.
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