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В Северодвинске спущена на воду первая подлодка - носитель "Посейдонов"

15:12 23.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 "Белгород", которая является первым носителем аппаратов "Посейдон", во вторник спущена на воду на "Севмаше" (Северодвинск), передает корр. ТАСС с места событий. За спуском на воду в режиме телемоста наблюдал президент России Владимир Путин.

Достройка субмарины продолжится на воде. Как сообщал ранее ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, испытания ядерного реактора и швартовые испытания подлодки запланированы на этот год. В 2020 году, отмечал собеседник агентства, состоятся заводские ходовые и государственные испытания субмарины, а в конце того же года "Белгород" должен быть передан флоту. По данным другого источника ТАСС в "оборонке", новая подводная лодка сможет нести на борту шесть стратегических беспилотных аппаратов.

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