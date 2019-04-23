Правительство позволило регионам снижать тарифы на вывоз мусора

15:32 Источник: Интерфакс

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, облегчающее регионам контроль за тарифами на вывоз мусора.

"Я только что подписал постановление, в котором заложена возможность пересмотра тарифов на обращение с твёрдыми коммунальными отходами, их нужно снижать за счёт вывоза на так называемые временные объекты, ну то есть, чтобы у регионов были в этом смысле чуть больше развязаны руки, чтобы они могли контролировать тарифную составляющую", - заявил Медведев на встрече с участниками Всероссийского форума "Чистая страна" партии "Единая Россия".

