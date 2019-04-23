В Омске пенсионер пытался сжечь внука в печи
16:00 23.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Омский пенсионер пытался сжечь двухлетнего внука в печи. Мальчик находится в реанимации с сильнейшими ожогами. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью».
«По версии следствия, в дачном доме находившийся в состоянии сильного опьянения 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги двухлетнего внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка с целью убийства затолкал в горящую печь. Женщина с соседкой вернулась на помощь ребёнку. Мальчика срочно госпитализировали», — говорится в сообщении.
У ребёнка диагностированы ожоги 50 процентов тела.
Мальчик воспитывался 21-летней матерью, которая отвела сына к родителям перед тем, как идти на работу. Говорит Москва
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