Чемпион России по фигурному катанию Ковтун завершил карьеру
16:12 23.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский фигурист Максим Ковтун завершил профессиональную карьеру. Об этом ТАСС во вторник сообщила тренер спортсмена Елена Буянова.
"Конечно, мне известно о том, что Максим Ковтун решил завершить карьеру, - сказала Буянова. - Пока никаких комментариев давать не буду".
Вместе с тем Буянова отметила, что не знает, когда именно 23-летний фигурист принял решение уйти из спорта.
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