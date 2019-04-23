Чемпион России по фигурному катанию Ковтун завершил карьеру

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский фигурист Максим Ковтун завершил профессиональную карьеру. Об этом ТАСС во вторник сообщила тренер спортсмена Елена Буянова.

"Конечно, мне известно о том, что Максим Ковтун решил завершить карьеру, - сказала Буянова. - Пока никаких комментариев давать не буду".



Вместе с тем Буянова отметила, что не знает, когда именно 23-летний фигурист принял решение уйти из спорта.

