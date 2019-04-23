Назарбаев заявил, что готовился к решению о сложении полномочий президента три года

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый президент Казахстана, председатель партии "Нур Отан" ("Свет Отечества") Нурсултан Назарбаев во вторник на внеочередном съезде партии заявил, что начал подготовку к решению о сложении полномочий главы государства три года назад.

"Когда я говорил, что принял осознанное решение, то это действительно так. Такие решения не принимаются ни за один день, ни за один месяц. Я готовился к этому решению несколько лет. Секрет если открыть - более чем три года", - рассказал Назарбаев.

