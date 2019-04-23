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Зеленский набрал 73,22% голосов по итогам обработки всех протоколов

18:10 23.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов во втором туре выборов президента Украины. Соответствующие данные во вторник обнародовал Центризбирком страны по итогам обработки 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий.

Согласно представленной информации, оппонент победителя - действующий президент Петр Порошенко - набрал 24,45% голосов. По данным ЦИК, за Зеленского проголосовали свыше 13,5 млн человек, а за Порошенко - более 4,5 млн.

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