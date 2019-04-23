Зеленский набрал 73,22% голосов по итогам обработки всех протоколов
18:10 23.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов во втором туре выборов президента Украины. Соответствующие данные во вторник обнародовал Центризбирком страны по итогам обработки 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий.
Согласно представленной информации, оппонент победителя - действующий президент Петр Порошенко - набрал 24,45% голосов. По данным ЦИК, за Зеленского проголосовали свыше 13,5 млн человек, а за Порошенко - более 4,5 млн.
НОВОСТИ
- 19:18 23.04.2019
- Фестиваль искусств "Николин день" впервые пройдет в Москве 17-19 мая
- 19:15 23.04.2019
- Меркель пообещала Зеленскому помощь на пути реформ
- 18:30 23.04.2019
- Члены ИГ готовили атаку на полицейских при помощи квадрокоптера с бомбой
- 17:40 23.04.2019
- Экс-замдиректора ЦРУ Коэн появился в "Игре престолов"
- 17:12 23.04.2019
- Путин поддержал идею обустройства парковой зоны вместо судебного квартала на берегу Невы
- 17:00 23.04.2019
- Кандидат на пост главы Еврокомиссии намерен добиваться закрытия "Северного потока-2"
- 16:32 23.04.2019
- Назарбаев заявил, что готовился к решению о сложении полномочий президента три года
- 16:12 23.04.2019
- Чемпион России по фигурному катанию Ковтун завершил карьеру
- 16:00 23.04.2019
- В Омске пенсионер пытался сжечь внука в печи
- 15:32 23.04.2019
- Правительство позволило регионам снижать тарифы на вывоз мусора
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать