Зеленский набрал 73,22% голосов по итогам обработки всех протоколов

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов во втором туре выборов президента Украины. Соответствующие данные во вторник обнародовал Центризбирком страны по итогам обработки 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий.

Согласно представленной информации, оппонент победителя - действующий президент Петр Порошенко - набрал 24,45% голосов. По данным ЦИК, за Зеленского проголосовали свыше 13,5 млн человек, а за Порошенко - более 4,5 млн.