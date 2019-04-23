Члены ИГ готовили атаку на полицейских при помощи квадрокоптера с бомбой

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), задержанные в Дагестане и Чечне, готовили атаку на сотрудников МВД при помощи квадрокоптера с бомбой. Это следует из видеозаписи допроса одного из задержанных.

"Я начал подготавливаться к тому, чтобы совершить вооруженную атаку на сотрудников ДПС или МВД. Я готовил план по нападению, хотел купить квадрокоптер и установить на нем специальный спусковой механизм, который делают в "Исламском государстве", хотел использовать самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами и прикрепленное к квадрокоптеру, хотел совершить атаку с воздуха", - говорится в видеозаписи, распространенной ФСБ.