0
0
98
НОВОСТИ

Члены ИГ готовили атаку на полицейских при помощи квадрокоптера с бомбой

18:30 23.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), задержанные в Дагестане и Чечне, готовили атаку на сотрудников МВД при помощи квадрокоптера с бомбой. Это следует из видеозаписи допроса одного из задержанных.

"Я начал подготавливаться к тому, чтобы совершить вооруженную атаку на сотрудников ДПС или МВД. Я готовил план по нападению, хотел купить квадрокоптер и установить на нем специальный спусковой механизм, который делают в "Исламском государстве", хотел использовать самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами и прикрепленное к квадрокоптеру, хотел совершить атаку с воздуха", - говорится в видеозаписи, распространенной ФСБ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:18 23.04.2019
Фестиваль искусств "Николин день" впервые пройдет в Москве 17-19 мая
0
40
19:15 23.04.2019
Меркель пообещала Зеленскому помощь на пути реформ
0
49
18:10 23.04.2019
Зеленский набрал 73,22% голосов по итогам обработки всех протоколов
0
140
17:40 23.04.2019
Экс-замдиректора ЦРУ Коэн появился в "Игре престолов"
0
166
17:12 23.04.2019
Путин поддержал идею обустройства парковой зоны вместо судебного квартала на берегу Невы
0
191
17:00 23.04.2019
Кандидат на пост главы Еврокомиссии намерен добиваться закрытия "Северного потока-2"
0
226
16:32 23.04.2019
Назарбаев заявил, что готовился к решению о сложении полномочий президента три года
0
216
16:12 23.04.2019
Чемпион России по фигурному катанию Ковтун завершил карьеру
0
229
16:00 23.04.2019
В Омске пенсионер пытался сжечь внука в печи
0
272
15:32 23.04.2019
Правительство позволило регионам снижать тарифы на вывоз мусора
0
292

Возврат к списку