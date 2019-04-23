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Меркель пообещала Зеленскому помощь на пути реформ

19:15 23.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который победил на выборах президента Украины. Об этом сообщила во вторник представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"Канцлер подчеркнула, что федеральное правительство будет и в будущем активно помогать Украине на пути реформ, а также поддерживать ее право на суверенитет и территориальную целостность", - говорится в сообщении Деммер.

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