Меркель пообещала Зеленскому помощь на пути реформ
19:15 23.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который победил на выборах президента Украины. Об этом сообщила во вторник представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
"Канцлер подчеркнула, что федеральное правительство будет и в будущем активно помогать Украине на пути реформ, а также поддерживать ее право на суверенитет и территориальную целостность", - говорится в сообщении Деммер.
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