Меркель пообещала Зеленскому помощь на пути реформ

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который победил на выборах президента Украины. Об этом сообщила во вторник представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"Канцлер подчеркнула, что федеральное правительство будет и в будущем активно помогать Украине на пути реформ, а также поддерживать ее право на суверенитет и территориальную целостность", - говорится в сообщении Деммер.