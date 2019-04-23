На участке синей ветки метро приостановлено движение поездов

21:28 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена от станции «Курская» до станции «Партизанская» приостановлено в связи с инцидентом с пассажиром. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки в Twitter.

«На Арбатско-Покровской линии нет движения поездов от станции «Курская» до станции «Партизанская» из-за инцидента с пассажиром», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.