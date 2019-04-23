В Москве прошли публичные слушания еще по шести проектам реновации

22:00

Жители еще пяти районов Москвы приняли участие в публичных слушаниях по поводу проектов планировки кварталов программы реновации жилищного фонда. Представители Бутырского района, Бирюлева Восточного, Восточного Измайлова, Люблина и Свиблова обсуждали проекты и высказывали свои соображения по поводу того, как можно улучшить планировку модернизированных кварталов.Как это было в случае с недавними слушаниями по шести первым районам реновации, горожане обращали внимание проектировщиков на расположение домов, социальных объектов, особенности планировки улиц, парков, бульваров и скверов. Предложения москвичей будут принимать еще в течение семи дней, затем они будут обобщены и обсуждены специальной комиссией, а потом архитекторы внесут финальные изменения в свои проекты.