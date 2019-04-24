Ким Чен Ын ранним утром отправился на спецпоезде в РФ для встречи с Путиным
07:30 24.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в своем бронепоезде отправился с железнодорожного вокзала Пхеньяна во Владивосток, где 25 апреля состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Высший руководитель нашей партии, государства и армии товарищ Ким Чен Ын ранним утром 24 апреля отправился на спецпоезде для нанесения визита в Российскую Федерацию", - отмечается в сообщении агентства.
По информации ЦТАК, в поездке во Владивосток лидера КНДР сопровождают заместители председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Пхён Хэ и О Су Ён, министр иностранных дел Ли Ён Хо, начальник Генштаба Корейской народной армии (КНА) генерал армии сухопутных войск Ли Ён Гиль, а также участвовавшая ранее в подготовке саммитов с США и курирующая проблематику денуклеаризации Корейского полуострова первый замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи.
25 апреля во Владивостоке состоятся переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Главной темой обсуждения станет мирное решение ядерной проблемы Корейского полуострова и обеспечение безопасности Северо-Восточной Азии в целом. В ходе встречи лидеров России и КНДР запланировано также обсуждение различных аспектов двусторонних отношений, в том числе по политической, экономической и культурно-гуманитарной повестке дня.
Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке будут их первой личной встречей. При этом Россия станет первым зарубежным государством, которое Ким Чен Ын посетит после того, как в первой половине апреля была проведена первая сессия Верховного народного собрания 14-го созыва, где он был переизбран председателем Госсовета КНДР.
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