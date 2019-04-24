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Северная Македония: Оппозиция обвинила правящую партию в нарушении правил предвыборной кампании

07:45 24.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 15 жалоб на правящую партию "Социал-демократический союз Македонии" (СДСМ) о нарушении правил проведения предвыборной кампании поступило в Комиссию по борьбе с коррупцией. Об этом сообщила во вторник вечером в интервью программе "Само вистина" на телеканале "5" председатель Комиссии по борьбе с коррупцией Бильяна Ивановска.

По ее словам, часть жалоб, поступивших от оппозиции, уже рассмотрена, а по нескольким начаты соответствующие расследования. Одна из претензий со стороны ведущей оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства" (ВМРО-ДПМНЕ) в адрес социал- демократов заключается в том, что те оказали дополнительную финансовую поддержку в период проведения предвыборной кампании владельцам виноградников. В оппозиции полагают, что данная помощь оказала определенное влияние на избирателей.

"Является ли подобная выплата в предвыборный период влиянием на потенциального избирателя? Ответ - да, поскольку выборы были запланированы, была точно известна дата их проведения. И правительство, руководствуясь правилами честного правления, должно было отложить выплаты до завершения выборов", - пояснила директор Комиссии.

Оппозиция также недовольна распределением партией действующего премьер-министра страны Зорана Заева субвенций производителям табака и встречей кандидата от СДСМ Стево Пендаровского с заключенными тюрьмы в муниципалитете Шуто- Оризари в Скопье. В последнем случае, однако, до конца не известно, шла ли речь о каком-либо влиянии на избирателей.

В минувшее воскресенье в Северной Македонии состоялся первый тур президентских выборов, по результатам которого лидирует кандидат от социал-демократов Стево Пендаровски. На втором месте с незначительным отрывом - кандидат от оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Гордана Силяновска-Давкова, которая выходит с Пендаровским во второй тур, запланированный на 5 мая.

Первый тур выборов прошел с самой низкой в истории республики явкой. По данным Государственной избирательной комиссии, на избирательные участки пришли только 41,82% населения - 755 816 из 1 808 131 человека, обладающего правом голоса.

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