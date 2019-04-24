Минфин США не спешит выдавать Конгрессу налоговые декларации Трампа

08:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов США во второй раз не выполнило требование председателя комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США Ричарда Нила (демократ от штата Массачусетс) предоставить сведения о налоговых декларации Дональда Трампа в установленный срок - до 17:00 23 апреля (00:00 24 апреля мск). Об этом сообщила во вторник газета "Вашингтон пост".

При этом министр финансов США Стивен Мнучин заявил в письме Нилу, что примет решение о возможности передачи деклараций Трампа к 6 мая, впервые обозначив таким образом конкретную дату, когда от него можно ждать ответа. В этом же документе глава Минфина пояснил свою позицию: "Верховный суд ясно дал понять, что разглашение таких данных ради самого лишь факта их разглашения не является допустимой целью для запросов Конгресса". Он подчеркнул, что примет решение после консультаций с представителями Министерства юстиции США. "Министерство (финансов - прим. ТАСС) не может выполнить запрос, пока не будет определено, соответствует ли он закону", - добавил Мнучин.

В середине апреля Ричард Нил потребовал от Службы внутренних доходов (СВД) предоставить ему налоговые декларации Трампа за последние 6 лет и установил крайний срок для этого - 23 апреля. В начале апреля он уже отправлял аналогичный запрос, в котором требовал предоставить налоговые декларации к 10 апреля, однако они, как и в этот раз, не были переданы.

Нил обосновал свой запрос тем, что СВД обязана по закону проверять, платит ли президент США налоги. Комментируя информацию об отправке запроса комитетом Палаты представителей Конгресса США по доходам и налогам, Трамп заявил, что не намерен предоставлять свои налоговые декларации. Он пояснил, что в отношении принадлежащих ему компаний регулирующие органы по-прежнему проводят проверки, и в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях для него сейчас нежелательно.

Ранее во вторник заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли в интервью телекомпании "Фокс ньюс" заявил, что Трамп не намерен передавать своим политическим соперникам-демократам в Конгрессе свои налоговые декларации.