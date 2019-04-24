КНР обвинила США в нанесение ущерба национальной безопасности и вмешательстве во внутренние дела

08:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти выражают решительный протест в связи с планами Соединенных Штатов продать острову Тайвань крупную партию оружия и боеприпасов на сумму 500 млн долларов. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.

"Госдепартамент одобрил этот проект 15 апреля и уведомил о нем Конгресс. Вооруженные силы Китая выражают по этому поводу решительный протест и уже направили американской стороне серьезное представление", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице ведомства в социальной сети "Вичат".

В нем подчеркивается, что Тайвань - неотделимая часть КНР, и Пекин решительно против каких-либо оружейных поставок острову от какой бы то ни было страны мира. "Мы против того, чтобы какое-либо государство поддерживало с Тайванем межармейские контакты. США серьезно нарушают принцип "одного Китая" <...>, вмешиваются во внутренние дела КНР, наносят ущерб нашим интересам по обеспечению национальной безопасности и защите суверенитета", - заявил У Цянь.

Представитель Минобороны напомнил, что подобными действиями Вашингтон наносит удар по сотрудничеству между ВС двух стран, дестабилизируя ситуацию в регионе.

"Соединенные Штаты должны немедленно прекратить реализацию этого проекта по продаже оружия Тайваню, перестать поддерживать с ним любые контакты по данному вопросу", - подытожил он.