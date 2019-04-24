Ким Чен Ын прибыл в Россию
09:00 24.04.2019 Источник: РБК
Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу России и КНДР и направился во Владивосток. Видео с прибытием поезда на своей странице в Instagram опубликовал губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Лидер КНДР прибыл на приграничную станцию Хасан, где покинул вагон и встретился с российскими чиновниками. На перроне его встретили Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, замглавы МИДа Игорь Моргулов и посол России в КНДР Александр Мацегора.
На станции для Ким Чен Ына был устроен прием в традиционном русском стиле — девушки в народных костюмах преподнесли ему каравай.
После отъезда со станции Хасан поезд Ким Чен Ына направился в город Уссурийск, где он должен перейти на ветку Транссибирской магистрали и двинуться в сторону Владивостока. Там 25 апреля президент России Владимир Путин и лидер КНДР проведут переговоры в формате один на один. РБК
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