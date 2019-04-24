Ким Чен Ын прибыл в Россию

09:00 Источник: РБК

Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу России и КНДР и направился во Владивосток. Видео с прибытием поезда на своей странице в Instagram опубликовал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Лидер КНДР прибыл на приграничную станцию Хасан, где покинул вагон и встретился с российскими чиновниками. На перроне его встретили Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, замглавы МИДа Игорь Моргулов и посол России в КНДР Александр Мацегора.

На станции для Ким Чен Ына был устроен прием в традиционном русском стиле — девушки в народных костюмах преподнесли ему каравай.

После отъезда со станции Хасан поезд Ким Чен Ына направился в город Уссурийск, где он должен перейти на ветку Транссибирской магистрали и двинуться в сторону Владивостока. Там 25 апреля президент России Владимир Путин и лидер КНДР проведут переговоры в формате один на один. РБК