В России вынесено первое судебное решение по закону о неуважении к власти
09:05 24.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В России выписали первый штраф по закону о неуважении к власти. Чудовский районный суд Новгородской области назначил местному жителю Юрию Картыжеву взыскание в 30 тысяч рублей.
Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков отметил, что это первое решение по новому закону. Фигуранта признали виновным в распространении в интернете информации, оскорбляющей власть.
Как передаёт телеканал «Дождь», суд постановил, что 31 марта Картыжев опубликовал в интернете «две записи с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству».
Издание «ВНовгороде.ру» уточняет, что имеется в виду пост в соцсети «ВКонтакте» с нецензурной цитатой из фильма «Даун Хаус» в адрес президента России.
Владимир Путин 18 марта подписал закон о наказании за оскорбление власти в интернете. Документ предусматривает штраф для граждан от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Говорит Москва
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