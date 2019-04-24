Мэй не прислушалась к предупреждению США по Huawei - Daily Telegraph
09:32 24.04.2019 Источник: Газета.Ru
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила участие Huawei в создании мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщает The Daily Telegraph.
По данным издания, Мэй одобрила участие китайской компании в разработке 5G, несмотря на предупреждение США об угрозе нацбезопасности Британии из-за Huawei. Как отмечается, Huawei примет участие в создании «непрофильной» инфраструктуры.
При этом министр обороны Британии Гэвин Уильямсон обеспокоен решением Мэй по сотрудничеству с Huawei.
Ранее СМИ сообщили, что ЦРУ предупредило Лондон о финансировании Huawei военными КНР. Газета.Ru
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