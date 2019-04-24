Итальянский суд признал 76-летнего священника виновным в домогательствах к несовершеннолетнему беженцу
10:20 24.04.2019 Источник: NEWSru.com
Суд итальянского города Марсала на острове Сицилия приговорил к одному году и 10 месяцам заключения священника, обвиненного в сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему мигранту.
Отбывание наказания отложено, сообщается со ссылкой на агентство ANSA. Кроме того, Николо Дженна отлучен от служения и должен выплатить пострадавшей стороне 5 тыс. евро в качестве компенсации.
76-летний Дженна почти 40 лет прослужил в местном приходе. Обвинение утверждает, что в августе 2017 года он пытался надругаться над несовершеннолетним из Гамбии, находящимся в центре временного приема мигрантов. В обмен на сексуальные услуги, по версии следствия, священник обещал деньги и возможность работы. Однако подросток заявил на священника в полицию. Newsru.com
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