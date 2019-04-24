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США делают все, чтобы помешать запуску механизма расчетов с Ираном - Чижов

11:32 24.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США делают все возможное, чтобы помешать запуску механизма внешнеторговых расчетов с Ираном INSTEX. Об этом заявил журналистам в среду постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"США не только вышли из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - прим. ТАСС), но и делают все возможное, чтобы этому процессу [запуску механизма расчетов с Ираном] помешать", - сказал он.

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