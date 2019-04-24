Примерно треть российских партий может быть ликвидирована к концу года - Памфилова
12:20 24.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Примерно треть российских политических партий из ныне существующих может быть ликвидирована к концу года за несоответствие требованиям законодательства. Об этом сообщила в среду журналистам глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Она напомнила, что в 2019 году значительной части партий предстоит пройти проверку на соответствие необходимым критериям. "По нашим прогнозам, из 61 партии примерно треть подтверждает состоятельность, примерно треть может быть ликвидирована", - заявила Памфилова.
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