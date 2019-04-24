Пожарные смогут без предупреждения проверять ТЦ

13:00 Источник: Интерфакс

В МЧС России подготовили поправки в законопроект по совершенствованию деятельности пожарного надзора, которые дают право проводить без уведомлений проверки в торговых центрах.

Соответствующий проект закона был внесен ранее в Госдуму после трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.



Кроме того, сотрудники МЧС будут принимать участие в аттестации экспертов, которые контролируют составление проектной документации на объектах с массовым пребыванием людей.

