0
0
104
НОВОСТИ

Потребление алкоголя с 2011 г. снизилось в два раза - Минздрав

13:05 24.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потребление алкоголя в России за последние 8 лет сократилось с 18 до 9,3 л на душу населения, сообщила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на итоговой коллегии министерства.

"Проводимая работа на данном направлении позволила сократить объемы потребления алкоголя и табака. Так, потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 литров на душу населения с 18 литров в 2011 году, то есть почти в два раза", - сказала министр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 24.04.2019
Задержаны двое предполагаемых участника нападения отряда Басаева на Дагестан в 1999 году
0
52
13:20 24.04.2019
Прокуратура Китая приняла решение задержать экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя
0
75
13:07 24.04.2019
Новые школы появятся еще в пяти районах по программе реновации
0
80
13:00 24.04.2019
Пожарные смогут без предупреждения проверять ТЦ
0
112
12:32 24.04.2019
США хотят лишить Россию и Китай возможности наносить ответные удары - Герасимов
0
185
12:20 24.04.2019
Примерно треть российских партий может быть ликвидирована к концу года - Памфилова
0
167
12:05 24.04.2019
Китай намерен в ближайшие 10 лет отправить человека на Луну
0
175
12:00 24.04.2019
Начальник канцелярии президента Польши предлагает выдавать католические паспорта - СМИ
0
208
11:32 24.04.2019
США делают все, чтобы помешать запуску механизма расчетов с Ираном - Чижов
0
230
11:20 24.04.2019
Бронепоезд Ким Чен Ына прибыл на вокзал Владивостока
0
209

Возврат к списку