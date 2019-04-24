Потребление алкоголя с 2011 г. снизилось в два раза - Минздрав

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потребление алкоголя в России за последние 8 лет сократилось с 18 до 9,3 л на душу населения, сообщила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на итоговой коллегии министерства.

"Проводимая работа на данном направлении позволила сократить объемы потребления алкоголя и табака. Так, потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 литров на душу населения с 18 литров в 2011 году, то есть почти в два раза", - сказала министр.

