Потребление алкоголя с 2011 г. снизилось в два раза - Минздрав
13:05 24.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потребление алкоголя в России за последние 8 лет сократилось с 18 до 9,3 л на душу населения, сообщила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на итоговой коллегии министерства.
"Проводимая работа на данном направлении позволила сократить объемы потребления алкоголя и табака. Так, потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 литров на душу населения с 18 литров в 2011 году, то есть почти в два раза", - сказала министр.
НОВОСТИ
- 13:32 24.04.2019
- Задержаны двое предполагаемых участника нападения отряда Басаева на Дагестан в 1999 году
- 13:20 24.04.2019
- Прокуратура Китая приняла решение задержать экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя
- 13:07 24.04.2019
- Новые школы появятся еще в пяти районах по программе реновации
- 13:00 24.04.2019
- Пожарные смогут без предупреждения проверять ТЦ
- 12:32 24.04.2019
- США хотят лишить Россию и Китай возможности наносить ответные удары - Герасимов
- 12:20 24.04.2019
- Примерно треть российских партий может быть ликвидирована к концу года - Памфилова
- 12:05 24.04.2019
- Китай намерен в ближайшие 10 лет отправить человека на Луну
- 12:00 24.04.2019
- Начальник канцелярии президента Польши предлагает выдавать католические паспорта - СМИ
- 11:32 24.04.2019
- США делают все, чтобы помешать запуску механизма расчетов с Ираном - Чижов
- 11:20 24.04.2019
- Бронепоезд Ким Чен Ына прибыл на вокзал Владивостока
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать