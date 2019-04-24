Прокуратура Китая приняла решение задержать экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная народная прокуратура КНР приняла решение о заключении под стражу экс- главы Интерпола Мэн Хунвэя. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении ведомства.

"В соответствии с законом Верховная народная прокуратура КНР приняла решение о заключении под стражу бывшего главы Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя", - говорится в сообщении прокуратуры.

